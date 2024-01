Chega e IL desafiam Montenegro a esclarecer se mantém confiança em Albuquerque

Leia Também Miguel Albuquerque afasta pedir demissão

Leia Também Buscas na Madeira. Autoridades suspeitam de negócio que envolve grupo Pestana

Leia Também Operação da PJ na Madeira. Buscas na casa de Miguel Albuquerque e na Câmara do Funchal

Leia Também Autarca do Funchal é um dos detidos da operação da PJ na Madeira

Chega e Iniciativa Liberal desafiaram esta quarta-feira o líder do PSD, Luís Montenegro, a esclarecer se mantém a confiança no presidente do Governo Regional da Madeira, quando decorrem buscas por suspeita de crimes de corrupção.Numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente do Chega considerou ser "importante perceber se Luís Montenegro vai manter a confiança em Miguel Albuquerque"."Estamos a falar numa altura em que o primeiro-ministro se demitiu porque houve diligências judiciais e policiais na sua residência oficial e porque é suspeito da prática de um crime. A mesma bitola que se aplicou para o primeiro-ministro, vejo difícil que não se aplique a Miguel Albuquerque, uma vez que decorrem também diligências na casa oficial do presidente do Governo", defendeu André Ventura.Ventura considerou que Miguel Albuquerque é "um dos principais suspeitos" num "esquema de corrupção, um pacto corruptivo, que envolve vários titulares e antigos titulares [de cargos públicos], e que envolve um grande grupo económico"."Fica muito difícil ter condições políticas de continuar a gerir com autoridade e legitimidade", afirmou, defendendo que "não haverá outra solução neste momento" que não se demitir.Também numa declaração aos jornalistas no parlamento, o líder da Iniciativa Liberal salientou que Luís Montenegro "tem de vir dizer se mantém a confiança política em Miguel Albuquerque".Rui Rocha afirmou que o presidente do Governo Regional da Madeira tem de vir rapidamente "dar explicações" sobre estas buscas, por se tratar de "factos que lhe estão diretamente ligados", e dizer "se considera que tem ou não condições para continuar em funções".O líder liberal desafiou também o PAN a "manifestar a sua posição", uma vez que estabeleceu um acordo com o PSD após as últimas eleições regionais, em setembro.Mais tarde, a porta-voz do PAN declarou, no parlamento, que "respeita o princípio da presunção de inocência", alegando que não há "qualquer informação relativamente a qualquer tipo de acusação"."Para o PAN, é fundamental aguardar que a justiça se pronuncie", afirmou, recusando-se a "fazer julgamentos em praça pública sem que o Ministério Público tenha deduzido acusação contra alguém"."Não existindo uma acusação, seria da nossa parte precipitado estarmos a retirar consequências políticas daquilo que não existe", acrescentou.A deputada defendeu a necessidade de o Ministério Público "explicar aos cidadãos o que está em causa nos processos e se existe ou não fundamento para alguma acusação".Mais tarde, em declarações aos jornalistas, o deputado único do Livre, Rui Tavares, remeteu questões sobre eventuais ilegalidades para a Justiça mas salientou que existe "um problema de degradação democrática mais acentuada na Região Autónoma da Madeira" e que "compete aos eleitores da região contribuírem para o resolver".A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias relacionadas com três inquéritos dirigidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), nos quais são investigados crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.A Câmara Municipal do Funchal (PSD/CDS-PP), presidida por Pedro Calado (PSD), confirmou de manhã que foi alvo de buscas da PJ.Pedro Calado e dois gestores ligados ao grupo de construção AFA foram detidos.O presidente do executivo madeirense (PSD/CDS-PP) acompanhou as buscas à sua residência, constatou a Lusa no local, e cancelou a agenda pública.Numa declaração aos jornalistas já depois de os partidos se pronunciarem, Miguel Albuquerque (PSD) recusou demitir-se.