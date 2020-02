O psicólogo-clínico integrou as listas apresentadas pelo atual líder, tendo sido eleito em congresso vogal da comissão executiva.Abel Matos Santos abandona hoje a direção do CDS, ao fim de duas semanas, depois de ter sido noticiado pelo Expresso que defendeu, de 2012 a 2015, em publicações na rede social Facebook, elogios a Salazar e à PIDE, e apelidou de "agiota dos judeus" o cônsul de Portugal em Bordéus Aristides Sousa Mendes, que ajudou a salvar milhares de judeus durante a II Guerra Mundial.Na última quinta-feira, deixou também de ser porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM).O psicólogo clínico que foi eleito para a comissão executiva do CDS, órgão restrito de direção, reagiu à polémica e, sem negar a autoria das frases, afirmou ao semanário Expresso que "expurgar frases desses textos e descontextualizá-las não é um exercício sério".No final da semana passada, o ex-vice-presidente do CDS-PP e ex-ministro António Pires de Lima exigiu ao novo líder do partido que "retire a confiança política" a Abel Matos Santos, dada a "gravidade das declarações" que fez sobre Salazar e Aristides Sousa Mendes.Em comunicado divulgado o mesmo dia, a comissão executiva dos democratas-cristãos explicitou que no partido "não há espaço para o racismo, para a xenofobia, para o antissemitismo, para a intolerância ou para qualquer saudosismo de regimes que não assentem na liberdade".A nota emitida acrescentava que o CDS repudia, "com veemência, qualquer afirmação passada, presente ou futura" que se afaste da matriz do partido e que precisa de "se reconciliar com o seu passado, de incluir e de somar com todos os seus militantes e sensibilidades, e de saber agregar, numa proposta mobilizadora para os portugueses, as correntes de pensamento que o compõem".Os democratas-cristãos referiam igualmente que Abel Matos Santos "é também um reflexo" do espírito de "unidade, compromisso e pluralismo" do CDS-PP, e que o ex-vice-presidente "fundou e liderou uma tendência interna do partido, cuja carta de princípios expressamente reconhece 'os princípios gerais do Estado de direito'"."É tempo de seguir em frente e de não permitir que os equívocos e mal-entendidos do passado nos comprometam o futuro", finalizava o comunicado.Em declarações à Lusa pouco depois de o comunicado ter sido divulgado, o vice-presidente do CDS-PP Sílvio Cervan realçou que o vogal da comissão executiva do partido Abel Matos Santos "teve sempre a confiança política de todas as lideranças" e não vale a pena estar a acrescentar "pontos ao conto"."[Abel Matos Santos] teve sempre a confiança política de todas as lideranças até agora, já situou [as declarações] e pediu desculpa por aquilo que disse. Não valerá muito a pena estarmos aqui a acrescentar grandes pontos ao conto, porque este conto não tem grandes pontos para se lhe acrescentar", afirmou na altura Sílvio Cervan.