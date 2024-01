AD recupera ideia de imposto negativo que PS já defendeu

A Aliança Democrática (AD) quer criar um mecanismo que evite que as famílias com menores rendimentos possam perder apoios sociais só porque viram o seu rendimento subir, por exemplo, um euro. Chama-se “suplemento remunerativo solidário” e pretende “corrigir a quebra de progressividade do IRS”, defende o vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro.





