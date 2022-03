Alexandra Leitão recusa convite para liderar bancada do PS por ter "perfil mais executivo"

A ainda ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, confirmou hoje à Lusa que recusou o convite de António Costa para liderar a bancada do PS, por considerar ter "um perfil mais executivo".A notícia da recusa de Alexandra Leitão em ser a nova líder parlamentar do PS foi hoje avançada pelo Expresso online."A principal razão, a principalíssima razão, é considerar que o meu perfil é mais executivo, é nesse perfil que seria mais útil ao partido e ao Governo", justificou, numa declaração à agência Lusa.A ainda ministra - que não integra o elenco do XXII Governo Constitucional - disse ainda que quer continuar na vida política e, ao mesmo tempo, poder assumir outros desafios profissionais, como a vida académica.Alexandra Leitão acrescentou ainda que nunca esteve no parlamento, pelo que não faria sentido aceitar o convite que lhe foi dirigido pelo primeiro-ministro e secretário-geral do PS.