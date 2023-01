Alexandra Reis não declarou ao TC indemnização de 500 mil euros da TAP

De acordo com a lei, a ex-administradora da companhia aérea tinha de declarar ao Tribunal Constitucional a alteração do seu património no prazo de 30 dias, tal como a proveniência.

Alexandra Reis não declarou ao TC indemnização de 500 mil euros da TAP









