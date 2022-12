TAP informou Infraestruturas sobre saída de Alexandra Reis. Finanças desconheciam processo

Negociações para a saída de Alexandra Reis foram do conhecimento do ministério de Pedro Nuno Santos. Companhia informou a tutela através do secretário de Estado Hugo Mendes. Governo sem pressa para substituir ex-secretária de Estado do Tesouro.

