Ambientalistas receiam "simplex" do licenciamento ambiental

Os ambientalistas acreditam que o "simplex" no licenciamento ambiental é "um retrocesso sem precedentes" na proteção ambiental.O Governo quer divulgar esta quarta-feira as principais alterações ao processo de licenciamento ambiental para acelerar a instalação de parques solares e projetos de produção de hidrogénio verde, avança esta quarta-feira o Público . A ideia é "simplificar" e "encurtar prazos" para cumprir os objetivos ambientais em curso.Ao jornal, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, explica que este "simplex licenciamento" vai abranger as chamadas zonas não sensíveis, que não se encontram áreas protegidas ou de património classificado, procurando a "simplificação de processos, a eliminação de algumas licenças ambientais e de duplicações ou renovações quando isso é possível sem pôr em causa qualquer tipo de proteção ambiental".Com este "simplex", as empresas localizadas em zonas não sensíveis não precisarão de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para avançar com a instalação de parques solares ou produção de hidrogénio, nem renovar a licença ambiental ou contratar verificadores ambientais, passando a utilizar o Reporte Ambiental Único. Deixam também de necessitar de renovar a licença de recursos hídricos para reutilizar águas residuais para regas de jardins e campos de golfe.