António Costa foi hábil ao não se demitir, considera Bagão Félix

O economista e ex-ministro das Finanças António Bagão Félix considera que o primeiro-ministro foi "hábil" ao recusar demitir-se após o chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2022). Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, admite que, apesar da "tática política", "há argumentos fortes" para António Costa não o fazer."Do ponto de vista político, acho que a demissão lhe cairia bem [a António Costa], do ponto de vista de alguns aspetos da gestão da coisa pública, de que o Governo é o principal responsável, também tem de aceitar que há argumentos fortes para não se ter demitido", defende António Bagão Félix.O ex-ministro das Finanças de Santana Lopes diz que um dos argumentos para António Costa se manter em funções é o facto de a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não ficar comprometida sem OE, tendo em conta que "a maior parte das verbas não necessitam de comparticipação nacional e uma série delas são gastas no domínio do próprio Estado".