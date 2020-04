António Costa: "Podem estar seguros" que não adotarei a austeridade de 2011

O primeiro-ministro afasta liminarmente a hipótese de o governo adotar novas medidas de austeridade para enfrentar a crise económica e orçamental que se antecipa na sequência do surto de covid-19. Em entrevist à agência Lusa, António Costa afirma que "podem estar seguros de que não adotarei a mesma receita [que foi usada em 2011]". Nessa altura, o Estado português ficou sem capacidade de se financiar nos mercados internacionais e teve de recorrer a um programa de assistência pago pelo FMI, BCE e UE tendo como contrapartida a aplicação de um conjunto de medidas de cortes de despesa e aumento de receita que acabaram por agravar a recessão no país.





"Não só porque, já na altura, não acreditei nela [nessa receita], como, sobretudo, porque a doença agora é claramente distinta da anterior. Não há atualmente uma doença das finanças do Estado, que, felizmente, conseguiu sanear as suas finanças públicas. Esta crise é uma crise económica, global, que resulta de uma crise sanitária. Portanto, querer aplicar a mesma receita que já se demonstrou errada há dez anos seria agora duplamente errado", reforça.



As declarações de António Costa surgem depois da Lusa o questionar se contava com Bloco de Esquerda e PCP para reorientar as suas opções como resposta à crise económica e social do pais. Depois de afastar a hipótese de adotar medidas de austeridade orçamental, que teriam seguramente a oposição dos dois partidos à esquerda do hemiciclo, o primeiro-ministro rejeitou o "preconceito" de que Bloco e PCP carecem de sentido de responsabilidade para compreender que a vida política não é só aumentos de aumentos de direitos".



"Sabem também que a vida política significa, por exemplo, a necessidade de recuperação económica e social do país, que exige, de facto, um esforço coletivo. Ficaria, aliás, muito desiludido se tivéssemos de chegar à conclusão que só podemos contar com o PCP e com o Bloco de Esquerda em momentos de vacas gordas e em que a economia está a crescer", adverte.



Sistema político revelou "extraordinária maturidade"





Na mesma entrevista, António Costa voltou a afastar um cenário de bloco central. "A crise não alterou aspetos que são fundamentais" no sistema político português. "Na questão do Bloco Central, há uma notável coincidência entre os líderes do PSD e do PS de que essa não é uma boa solução para o sistema político, porque enfraquece os polos naturais de alternativas - e a democracia exige alternativas e precisa de alternativas. Por isso, é bom e útil que, quer o PS, quer o PSD, possam manter a sua capacidade de desenvolver e liderar alternativas", reitera o primeiro-ministro.



De seguida, o primeiro-ministro aproveitou para sublinhar a "extraordinária maturidade" do sistema político, elogiando o sentido de responsabilidade dos vários partidos. Confrontado com o elogio feito pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, à atuação do líder do maior partido da oposição em Portugal, Rui Rio, o primeiro-ministro responde: "Não tenho nenhum rebuço em dizer - tenho-o dito, aliás - que o sistema político português revelou uma extraordinária maturidade perante esta situação de crise".



"O sistema político-partidário demonstrou uma capacidade de se unir para enfrentar em conjunto este desafio" da pandemia de covid-19. "Claro que não estamos de acordo sobre tudo, até porque não há nenhum vírus que mate as diferenças ideológicas que existem, isso seria mesmo abolir a democracia", ressalva.