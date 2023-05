António Costa visita Angola a 5 e 6 de junho

O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se em visita oficial a Angola a 5 e 6 de junho, informou esta quarta-feira o gabinete do líder do Governo. A visita decorre de um convite do Presidente da República de Angola, João Lourenço.O programa prevê "encontros políticos institucionais, designadamente com o Presidente João Lourenço, com empresários e com a comunidade portuguesa".Segundo o gabinete de António Costa, esta deslocação visa "o reforço das relações bilaterais entre Portugal e Angola a nível político, económico e cultural, com a valorização de áreas como a engenharia e construção, o agroalimentar, a energia e o turismo".Após a visita a Angola, António Costa desloca-se a África do Sul, onde permanecerá apenas a 7 de junho, "no âmbito do Programa das Comemorações do 10 de junho junto da Comunidade Portuguesa residente na África do Sul, juntamente com o Senhor Presidente da República".