Aprovadas alterações de estatutos do PS propostas por António Costa

A revisão dos estatutos da direcção do PS abre a próxima eleição directa do líder, em princípio em 2020, ao voto de simpatizantes.

A proposta de alteração de estatutos do PS, apresentada pela direcção de António Costa, foi aprovada este domingo, 27 de Maio, por larga maioria no 22.º Congresso Nacional do partido, na Batalha (Leiria).





A proposta alternativa de mudança de estatutos de Daniel Adrião, que se candidatou contra António Costa nas directas e obteve 4% dos votos, foi rejeitada.



