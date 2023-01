Assessor de Costa pede exoneração após ser condenado pela CNE

Leia Também Pedro Ribeiro vai recorrer da sentença que motivou a exoneração da assessoria de António Costa

Pedro Ribeiro, assessor de António Costa, pediu a exoneração depois de ter sido condenado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).O pedido surgiu no dia 10, depois de ter sido condenado por violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade. O processo está relacionado com uma publicação no Boletim Municipal durante as eleições autárquicas.Pagou uma coima de €3.600 e foi condenado a uma pena acessória de dois anos e nove meses sem poder exercer cargos públicos, indica a CNN Portugal