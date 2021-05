Autárquicas podem ditar futuro de Rio e do próximo OE

O desfecho das eleições locais de setembro/outubro terá necessariamente leituras nacionais. Um novo mau resultado do PSD dificilmente deixará de implicar a saída de Rui Rio da liderança, a exemplo do sucedido em 2017 com Passos Coelho. À esquerda, outro desaire do PCP retira ainda mais margem de manobra aos comunistas para viabilizarem o Orçamento para 2022, pelo menos de forma isolada como sucedeu no ano passado, abrindo assim perspetivas à reabilitação da geringonça recentemente sinalizada pelo primeiro-ministro.

