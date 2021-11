Barómetro: Rio preferido no PSD. Melo no CDS-PP

As opiniões dividem-se mais no PSD, mas é Rui Rio quem convence mais inquiridos quando questionados sobre o nome melhor colocado para vencer as eleições. Já no CDS, é Nuno Melo o preferido para levar o partido às urnas.

Barómetro: Rio preferido no PSD. Melo no CDS-PP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Barómetro: Rio preferido no PSD. Melo no CDS-PP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar