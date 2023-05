Biden abala para o Japão confiante num acordo

O presidente norte-americano está confiante num acordo para aumentar o tecto da dívida dos EUA, atualmente nos 31,4 biliões de dólares, evitando assim que o país entre em incumprimento a partir de 1 de junho. “Tenho confiança na obtenção de um acordo sobre o orçamento federal e acredito que a América não entrará em ‘default’”, declarou Joe Biden esta quarta-feira, pouco antes de partir para Hiroshima, no Japão, para a cimeira de líderes do G7.





A Casa Branca tem estado em conversações com os líderes do Congresso para discutir o aumento do chamado “debt ceiling”, mas o braço de ferro com o “speaker” da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, tem criado alguma incerteza e mexido com os mercados. No entanto, tanto Biden como McCarthy apresentaram hoje um discurso mais otimista, o que aponta para que possa haver um entendimento.





Apesar do cenário promissor, Biden não foi poupado a críticas – incluindo de McCarthy – por ter decidido viajar para o Japão neste momento tão crucial para o financiamento federal.





Biden não vai faltar à cimeira do Grupo dos Sete, mas decidiu encurtar a viagem, saltando as escalas previstas na Papuásia-Nova Guiné e na Austrália, para estar de regresso aos EUA no domingo. Além disso, afirmou que estará em contacto permanente com os responsáveis da Casa Branca que estão envolvidos nas conversações.





Mesmo um acordo entre os negociadores necessita ainda de aprovação quer pelo Senado quer pela Câmara dos Representantes.





Do lado republicano, as exigências passam por impor um limite anual de apenas 1% no aumento do défice federal na próxima década, bem como requisitos mais duros para os beneficiários de ajudas públicas. Este último ponto parece ser o que mais desagrada aos democratas.