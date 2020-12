Biden vai nomear para o Comércio especialista em relações com a China

Leia Também Biden deve escolher Lloyd Austin para a Defesa. Será o primeiro negro a liderar o Pentágono

Joe Biden vai nomear Katherine Tai, uma advogada especializada em questões de comércio livre e China, para representante do Comércio, noticiaram na quarta-feira alguns meios de comunicação norte-americanos.A americana de origem asiática apontada para o influente cargo no United States Trade Representative (USTR) fala fluentemente mandarim e trabalhou de 2007 a 2014 no USTR, onde defendeu os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio perante as divergências com a China.Segundo os seus apoiantes, Katherine Tai "tem conhecimentos especializados que podem ajudar os Estados Unidos a confrontar Pequim em questões como o trabalho forçado e os direitos de propriedade intelectual, preservando simultaneamente uma relação comercial eficaz entre as duas maiores economias mundiais", pormenoriza a página na Internet Politico.Katherine Tai "desempenhou um papel fundamental na formação do novo acordo de comércio livre norte-americano", observa o New York Times.É a asiático-americana que será responsável pelo restabelecimento das relações comerciais sino-americanas, prejudicadas pela guerra comercial de dois anos liderada por Donald Trump.Se a nomeação de Katherine Tai, licenciada pelas prestigiadas universidades de Yale e Harvard, for oficializada pelo futuro presidente, terá então de ser confirmada pelo Senado, para poder suceder a Robert Lighthizer no cargo.Joe Biden, que deverá entrar na Casa Branca em 20 de janeiro, começou a apresentar a sua equipa económica a 1 de dezembro, com a antiga presidente do Banco Central (Fed), Janet Yellen, como secretária do Tesouro, o equivalente a ministra das Finanças.