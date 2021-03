Biden vai receber proposta de investimento em infraestruturas e clima de 3 biliões

Os conselheiros económicos do presidente Joe Biden vão recomendar um investimento de três biliões de dólares (2,5 biliões de euros) em infraestruturas, para estimular a economia e reduzir as emissões de dióxido de carbono.A intenção dos conselheiros de Biden foi avançada pelo The New York Times e pela CNN, citando fontes conhecedoras do processo que dizem que a ideia é que o novo projeto de lei seja financiado em parte pelos aumentos de impostos sobre as empresas e as famílias mais ricas.A proposta deve ser apresentada ainda esta semana a Biden, refere o NYT."Após meses de debate, os conselheiros de Biden devem apresentar esta semana ao presidente uma proposta a recomendar que segmente o seu programa económico em peças legislativas distintas, em vez de procurar aprovar um pacote gigantesco no Congresso", escreveu o The New York Times.A proposta terá um foco particular nas infraestruturas e nas energias limpas.Durante a campanha eleitoral, Biden falou num plano plurianual de 2,3 biliões de dólares.As empresas já puseram em ação os seus lobbies. Uma coligação de mais de 140 grupos, dirigida pela Câmara de Comércio Americana e pelo Centro de Política Bipartidário, exortou os congressistas a aprovar um projeto de lei até ao feriado de 4 de julho.