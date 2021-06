Bolsonaro exonera Ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, cuja gestão foi marcada por várias polémicas, foi hoje exonerado pelo Presidente, Jair Bolsonaro (na foto), que nomeou para o cargo Joaquim Alvaro Pereira Leite.A decisão foi publicada em "Diário Oficial da União" e informa que a exoneração foi feita a pedido do próprio Salles.Recentemente, Ricardo Salles começou a ser investigado por alegado favorecimento de madeireiros e por dificultar a fiscalização ambiental na Amazónia.