Calexit: "Está na altura de a Califórnia ser um país independente"

O cofundador do movimento separatista 'Calexit', Louis J. Marinelli, acredita que é possível declarar a Califórnia como um país independente se os eleitores quiserem e uma maioria dos outros estados consentir a secessão."Está na altura de a Califórnia ser um país independente e estabelecer relações diretas com a Europa, com a Ásia e os outros continentes", disse Marinelli, em entrevista à Lusa. "Somos uma sociedade distinta e está na hora de o mundo reconhecer isso", vincou.Louis J. Marinelli está a ultimar esforços para oficializar a sua candidatura a governador da Califórnia, uma vez que os eleitores serão chamados em breve a decidir se o atual governador Gavin Newsom mantém o mandato ou este é revogado."A minha candidatura centra-se numa ideia, a de declarar a Califórnia um país independente", resumiu Marinelli, que acrescentou: "As pessoas vão perceber que o fundador da 'Calexit' está a candidatar-se a governador e um voto nele é um voto pela independência".Em termos legais, o Supremo Tribunal barrou em 1869 a secessão unilateral, mas considerou que esta é possível "através de uma revolução ou do consentimento dos estados". Louis Marinelli afirma que a decisão deste caso, Texas 'versus' White, contém a chave para a declaração da Califórnia como país independente."Acreditamos que há muitos estados que poderão aceitar que a Califórnia saia se quiser", indicou. "Se você for a sítios como Texas, Kentucky ou Louisiana e perguntar quais os problemas que a América tem, as pessoas apontam para a Califórnia", destacou.O pendor progressista do estado, onde o Partido Democrata controla a legislatura e quase todos os assentos pela Califórnia na Câmara dos Representantes, granjeou-lhe ódios de estimação noutras partes do país, que "não quer que as ideias da Califórnia se espalhem"."Os conservadores da América republicana estão sempre a dizer que querem que a Califórnia saia, que caia no oceano", disse Marinelli. "Não pensamos que seria muito difícil obter o consentimento de 25 estados para a secessão", apontou.Depois de alguns anos a projetar um referendo sobre a independência, a campanha 'Calexit', materializada no grupo Yes California, vê agora na decisão sobre o mandato de Gavin Newsom a oportunidade de levar a ideia a votos."Acreditamos que esta será a primeira vez na história que os californianos terão a oportunidade de votar na independência", afirmou Marinelli, que se apresenta como um candidato anti-Washington D.C. e anti-Sacramento, onde se encontra o capitólio [poder legislativo] do estado."A nossa campanha é anti-Washington porque já não queremos viver sob a bandeira americana", disse, acrescentando que também não apoiam Sacramento porque "a Califórnia tem de mudar de rumo".Marinelli considerou que há várias vantagens na independência, sendo uma das mais imediatas a conservação das receitas de impostos dentro do estado. Com perto de 40 milhões de habitantes e a sexta maior economia do mundo, a Califórnia é o estado mais rico, com um Produto Interno Bruto (PIB) de 3,09 biliões de dólares (2,55 biliões de euros)."Os californianos sairão das missões militares dos Estados Unidos, vão deixar de subsidiar o orçamento militar dos EUA e vão deixar de subsidiar outros estados no país, muitos dos quais odeiam a Califórnia", frisou."Os típicos residentes da América conservadora não gostam da Califórnia. Estão a morder a mão que os alimenta e de forma literal, porque a Califórnia fornece muita da comida que alimenta o resto do país. Não apreciamos isso", acusou.Como resultado, disse, as receitas fiscais serão usadas em itens mais importantes na lista de prioridades dos californianos, como saúde, educação e infraestrutura: "A independência abre os cordões a essa bolsa, para fazermos tudo o que queremos na Califórnia", afirmou.Além disso, um país independente poderá negociar novos acordos comerciais, menos complexos e mais vantajosos: "A Califórnia fornece tantos recursos diferentes na indústria agrícola que penso que muitos países estariam abertos à ideia de negociar diretamente com o fornecedor, em vez de trabalharem com o intermediário em Washington, D.C."A Califórnia fornece, por exemplo, 80% das amêndoas consumidas em todo o mundo.O 'Calexit' começou ainda durante a presidência de Barack Obama, em 2015, inspirado pelo movimento separatista escocês, mas ganhou visibilidade com a eleição de Donald Trump. No entanto, o espectro de ligações familiares e profissionais de Marinelli à Rússia tirou fulgor à campanha, que está agora a ser retomada."Atraímos muito apoio dos progressistas, porque defendemos valores progressistas, e também temos apoio de conservadores, que querem que Sacramento mude", caracterizou Marinelli. No geral, o Yes California assume-se como um grupo de centro-esquerda.A oportunidade de Marinelli se candidatar a governador surgiu com a aprovação de uma iniciativa de remoção de Gavin Newsom, democrata que tomou posse em janeiro de 2019.A contestação a Newsom cresceu durante a pandemia e foram recolhidas mais de 1,7 milhões de assinaturas para o remover, algo que será decidido pelos eleitores numa votação que ainda não tem data marcada. Nessa altura, os eleitores poderão dizer sim ou não à remoção e escolher um candidato que o substitua. A votação poderá custar 400 milhões de dólares.