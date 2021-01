Câmara dos Representantes com votos suficientes para aprovar destituição de Trump

Donald Trump deverá ceder a presidência dos EUA a Joe Biden no próximo 20 de janeiro, dia da tomada de posse do novo residente da Casa Branca. Mas, atendendo ao violento ataque ao Capitólio na semana passada, por apoiantes de Trump "incitados à insurreição" pelo presidente, a Câmara dos Representantes avançou com uma proposta de destituição do republicano sem cumprir os dias que restam do seu mandato.

A proposta está a ser votada na câmara baixa do Congresso, de maioria democrata, e já tem luz verde devido a ter atingido o mínimo de votos para passar (217), com a ajuda também de 9 republicanos que não se revêem na atitude de Trump.





A resolução do "impeachment" votada hoje torna Trump o primeiro presidente da história dos Estados Unidos com duas votações de destituição.

Resta agora saber se o mesmo acontecerá no Senado, que é de maioria republicana – a partir de 20 de janeiro os democratas recuperam o controlo da câmara alta, depois de na semana passada o Colégio Eleitoral ter confirmado a maioria dos ‘azuis’.

Recorde-se que da invasão ao Capitólio, que alberga os edifícios do Congresso, resultaram quatro mortos e vários feridos.

Depois deste episódio, muitas empresas norte-americanas têm estado a suspender os seus donativos aos republicanos que tentaram impedir ou paralisar a confirmação da eleição de Joe Biden como 46.º presidente do país depois da invasão ao Capitólio.



(notícia em atualização)