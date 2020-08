Catarina Martins diz que ultimato de Costa "não mobiliza ninguém"

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, comentou este sábado nas redes sociais as declarações do primeiro-ministro em entrevista ao Expresso, em que afirma que se não houver acordo para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 haverá crise política.



"Não é o primeiro ultimato sobre crise política. Não resolve nada e não mobiliza ninguém", escreveu Catarina Martins no Twitter e no Facebook.



"Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021", acrescentou a coordenadora do Bloco de Esquerda, salientando que o seu partido "concentra-se nas soluções para o país".

A resposta de Catarina Martins acontece depois de António Costa ter afirmado ao Expresso que "se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política. Aí estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente [da República] terá de fazer o inevitável".



Num recado sobretudo dirigido aos parceiros de esquerda do PS no parlamento, o primeiro-ministro afirmou na mesma entrevista que "quem não quer assumir responsabilidades deve dedicar-se a outra atividade", porque a atividade política requer "assunção de responsabilidades".



Confrontado com o cenário de os partidos de esquerda deixarem o PS e o Governo sozinhos com o PSD na viabilização do Orçamento do próximo ano, o primeiro-ministro disse que não irá pedir aos sociais-democratas que votem contra ou que se abstenham.



"O que quero deixar muito claro, e já o deixei ao PCP e ao BE, é que, se sonham que vão colocar o PS na condição de ir negociar com o PSD a continuação do Governo, podem tirar o cavalinho da chuva, pois não negociaremos à direita a subsistência deste Governo", frisou António Costa.