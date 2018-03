CDS avança para congresso de olhos postos nas legislativas

Lusa

O CDS-PP reúne-se no próximo fim-de-semana em Lamego no seu 27º congresso, já de olhos postos nas próximas legislativas. O posicionamento do partido face ao novo PSD de Rui Rio, e a distância que deve manter dos socialistas tem dominado as intervenções públicas dos seus principais dirigentes.

Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS, é peremptório ao rejeitar uma aproximação do partido ao PS, considerando que essa seria uma solução "contra-natura". Em entrevista ao Público, o dirigente democrata-cristão diz que "a função do CDS é ser alternativa ao PS, não é casar-se com ele".



Com o PSD, a relação "próxima, de amizade", faz com que o partido seja visto como um parceiro natural, e nem o facto de Rui Rio ter marcado distâncias, ao ter afirmado que a relação do PSD com o CDS é igual à que mantém com o PS, faz Adolfo Mesquita Nunes mudar de entendimento. "Para mim é claro que o CDS não está mais próximo do PS do que do PSD. E que o partido com quem faz sentido termos uma conversa mais profunda é com o PSD".



Já Filipe Anacoreta Correia tem menos certezas sobre uma convergência com o partido de Rui Rio. "Nós não podemos aceitar ouvir que o CDS está à mesma distância do PSD que o PS, isso é uma avaliação que não é compreensível face a quem quer construir uma alternativa ao PS". É por isso que, para este dirigente, o PSD só deve cruzar-se com o CDS se assumir claramente como oposição a António Costa. "Quando nos perguntam se o PSD pode contar connosco, acho que a questão tem de ser colocada é se o CDS pode contar com o PSD. Se o PSD não tem claro qual é o seu posicionamento face ao PS, nós temos e nós queremos um caminho alternativo ao PS", respondeu à Lusa.



O tipo de convergência entre os dois partidos também divide os líderes centristas, havendo quem não ponha de parte uma coligação pré-eleitoral, e quem a rejeite à partida.



A deputada Cecília Meireles está entre os que entende que o partido deve apresentar-se sozinho às próximas legislativas. "O que acho que é a regra é que os partidos se apresentem sozinhos quer em europeias, quer em legislativas", defendeu à agência Lusa.

Apesar de reconhecer que matematicamente as coligações são favorecidas pelo método de Hondt, usado no sistema eleitoral português, Cecília Meireles disse acreditar "que é possível provar que este Governo não é a melhor alternativa para Portugal".

Na entrevista que concede esta quinta-feira, 8 de Março, ao Público, Adolfo Mesquita Nunes também sai em defesa desta tese dizendo que é preferível que cada um dos partidos trabalhe por si e que "o CDS tem tudo a ganhar" em ir sozinho a eleições. Se esta será a estratégia mais ajuizada é coisa que se só se saberá após os resultados eleitorais.



Já Filipe Lobo d’Avila, uma das vozes críticas à liderança de Assunção Cristas, tem mais dúvidas e, em entrevista recente ao Público, já afirmou que "O CDS, ao fechar a porta a coligações, afirmando-se como partido que vai sozinho a votos independentemente das circunstâncias, está a dar pouca margem para um entendimento e para conversas com o PSD". "Não tenho a certeza de que o resultado em termos eleitorais seja melhor se os dois partidos forem separados do que se houver uma coligação pré-eleitoral", afirmou.

Manuel Monteiro e o "sarar de velhas feridas"?

O eventual regresso de Manuel Monteiro ao partido também tem estado presente nas intervenções públicas de diversos dirigentes do partido, depois de o antigo líder popular e ter admitindo o cenário, em entrevista à Sic-notícias.

Abel dos Santos, porta-voz da tendência "Esperança em Movimento" (TEM) é um dos que receberá Manuel Monteiro de braços abertos. E, declarações à Lusa, Abel Matos Santos lembra que "Manuel Monteiro já disse que foi um erro [fundar a Nova Democracia]" e sustenta que "quem não tiver telhados de vidro que atire a primeira pedra". Aliás, "o Paulo Portas teve o 'irrevogável', que foi uma coisa que podia ter sido gravíssima para o país", sustentou.

Na mesma linha, Raúl Almeida, conselheiro nacional e ex-deputado do CDS Raúl Almeida, defendeu à Lusa a refiliação de Manuel Monteiro: "Não devemos esquecer que não há 'portismo' sem 'monteirismo' e é o tempo de sarar velhas feridas e de o partido se reconciliar com o seu passado", sustentou.

Já Cecília Meireles, actual deputada e apoiante de Assunção Cristas, não quer falar do futuro e prefere convocar o passado. "Quem decidiu abandonar o CDS e fazer outro partido foi o doutor Manuel Monteiro. Ouvi falar de uma hipótese, não vou comentá-la, acho que não faz sentido".