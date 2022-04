Nuno Melo é o novo líder do CDS

iniciativas a levar a cabo, Nuno Melo anunciou que o partido organizará uma conferência sobre inflação, poder de compra, produção industrial e alimentar com "grandes talentos" recrutados pelo CDS.





reços proibitivos" dos combustíveis, sublinhando que o Executivo de António Costa tem responsabilidade em baixar o ISP."A solução está toda do lado do Governo, o resto é conversa."





e tivermos eleições legislativas antecipadas o CDS estará preparado e será nesse dia que voltará à Assembleia da República."





Nuno Melo foi este domingo eleito presidente do CDS-PP, depois de a sua Comissão Política Nacional obter 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º congresso nacional do partido, que terminou em Guimarães.A lista do novo líder recebeu 858 votos, o que corresponde a 74,93%, e 287 votos em branco, de um total de 1.145 votantes.No discurso de encerramento do congresso, o novo líder centrista afirmou que "o CDS voltará à Assembleia da República porque "faz falta a Portugal". "Isto para mim é uma constatação, sublinhou".Melo insistiu que "o CDS não nasceu para a democracia a querer melhorar a sociedade há meia dúzia de anos, do mesmo modo que o CDS não morreu para a democracia em janeiro de 2022". Isto porque, explicou o presidente do CDS, "há todo um espaço do humanismo personalista entre o PSD e o Chega onde se abre um buraco doutrinário que não está representado" no Parlamento."Pelo caminho teremos um percurso carregados de obstáculos, teremos momentos que fariam muitos outros desistirem. Mas alguma vez foi fácil ser do CDS", lançou Nuno Melo perante um congresso que o aplaudiu. E foi mais longe: "o CDS não acabou".Como uma das primeirasO eurodeputado atacou também os "pAo primeiro-ministro deixou também farpas: "António Costa tem os olhos no Terreiro do Paço, mas já está com o coração em Bruxelas".E foi nessa fase que destacou a necessidade do partido que agora lidera voltar a ocupar um pesçoa na bancada parlamentar. "S