Cirurgia a Jerónimo de Sousa correu bem

intervenção cirúrgica à carótida interna esquerda, à qual foi submetido esta manhã Jerónimo de Sousa, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa.





Correu bem a"O acto cirúrgico decorreu com êxito, tendo sido concretizados os objectivos cirúrgicos. Já despertou da anestesia e iniciou o processo de vigilância clínica pós-operatória, como previsto para cirurgias desta natureza," indica comunicado do PCP enviado às redações.

O lídero do partido comunista foi internado ontem e ficará agora a recuperar da operação. Durante esse período, mantém-se a agenda com as ações de campanha programadas, nas quais Jerónimo de Sousa será substituído por João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República.





O período esperado de recuperação da intervenção é de dez dias, contudo o líder comunista já reconheceu que "qualquer esforço superior" poderia "ter consequências", manifestando a intenção de só regressar após indicações médicas para tal.