Comissão Europeia já tem conhecimento da decisão de Costa mas não comenta

A Comissão Europeia disse já ter tido conhecimento da demissão do primeiro-ministro, António Costa, decisão que foi entretanto aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas rejeitou comentar por se tratar de uma questão nacional."A Comissão tem conhecimento da demissão do primeiro-ministro António Costa", disse fonte oficial da instituição, numa resposta enviada à agência Lusa."Trata-se de uma questão nacional sobre a qual a Comissão não tem comentários a fazer", adiantou a mesma fonte oficial do executivo comunitário.O primeiro-ministro, António Costa, pediu hoje a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.O Presidente convocou para quarta-feira os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".