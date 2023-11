António Costa chama ministros a São Bento

O primeiro-ministro, António Costa, convocou os ministros para se dirigirem a São Bento, avança a SIC Noticias.





O primeiro-ministro, António Costa, apresentou, esta terça-feira, a demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





O pedido de demissão foi anunciado pelo próprio numa comunicação ao país, a partir de São Bento, na sequência das buscas e detenções no âmbito da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio.





Esta terça-feira foram conhecidas as detenções do seu chefe de gabinete, Vítor Escária, e do amigo e consultor Lacerda Machado, bem como a constituição como arguidos do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta.





Foi também aberto um inquérito autónomo ao primeiro-ministro no Supremo Tribunal de Justiça, de acordo com a nota que foi divulgada pelo Ministério Público.





"No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido [dos processos de investigação do lítio e do hidrogénio]", pode ler-se no documento.