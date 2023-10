Como funciona o Orçamento do Estado?

O Orçamento do Estado é, porventura, o mais importante documento apresentado pelo Governo todos os anos porque acaba por influenciar a vida das famílias, das empresas e, no fundo, de toda a economia, por períodos que vão além do calendário do ano a que respeita. O OE contém tudo o que são receitas e despesas autorizadas para as administrações públicas e tem de dar entrada na Assembleia da República todos os anos até ao dia 10 de outubro, ou no dia útil imediatamente seguinte.

