OE 2024: O que pedem as empresas? Menos impostos e tudo o resto

A menos de uma semana da apresentação do Orçamento do Estado para 2024, o Negócios faz um apanhado sobre o que diferentes organizações, representativas de vários setores de atividade, gostariam de ver inscrito no principal instrumento orçamental do Governo. E, com naturalidade, os impostos estão omnipresentes nas mais diversas frentes. No entanto, há muito mais pedidos e exigências. Desde logo, que haja mais investimento, nomeadamente aproveitando a boleia dos fundos comunitários, mas também que haja dinheiro para colmatar a escassez de recursos humanos; apoios à internacionalização e investimento na formação.