Conselho de Ministros aprova OE2022 e prolonga medidas contra covid

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) que, segundo a RTP, será entregue amanhã de manhã no Parlamento.



Em comunicado, o Governo indica ainda que foi aprovada a prorrogação da "declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23:59h do dia 22 de abril de 2022. A resolução mantém inalteradas as medidas atualmente em vigor".