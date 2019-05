Costa afirma que candidato europeu do PSD e CDS-PP não tem perdão

O secretário-geral do PS considerou hoje sem perdão a "falta de respeito" do candidato europeu do PSD e CDS-PP por Portugal, ao pretender sancionar o país, depois de o ter posto sob o "jugo da austeridade".

António Costa lançou este ataque ao candidato do Partido Popular Europeu (PPE), o alemão Manfred Weber, no final de uma longa série de intervenções no almoço comício do PS, em Mangualde, no distrito de Viseu.