Costa confirma: Pedro Marques sai do Governo para liderar PS nas europeias

O anúncio do líder do PS foi feito na Convenção Europeia do PS e confirma a saída de Pedro Marques do Governo.

Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta tarde oficialmente que o atual ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, será o cabeça de lista do Partido Socialista (PS) às Europeias.



"Com o mandato que me foi conferido pela Comissão Política Nacional do PS, escolhi o nosso camarada Pedro Marques para encabeçar a lista do nosso partido às eleições europeias", declarou o líder socialista.



"Escolhi alguém que está em excelentes condições para exercer estas funções", disse António Costa na Convenção Europeia do PS, lembrando o passado de Pedro Marques como secretário de estado da Segurança Social e mais recentemente com a pasta das Infraestruturas, que permitiram ao governante conhecer todo o país.

O primeiro-ministro considerou que Pedro Marques representa a nova geração do PS e tem um "conhecimento profundo das instituições europeias" e "provas dadas na ação governativa", destacando a gestão dos fundos comunitários.

O primeiro-ministro não fez referência à saída de Pedro Marques do Governo, mas já tinha revelado esta tarde, no início da convenção, que haverá uma remodelação governamental para responder à composição das listas do PS. O anúncio das saídas e entradas no Executivo será feito pelo Presidente da República "no momento oportuno", disse Costa.

O atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, poderá assumir o cargo de ministro, com responsabilidades na área da habitação. Nelson de Souza também deverá subir a ministro, ficando com a pasta dos fundos europeus no ministério do Planeamento. Atualmente é secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão. Resta saber quem ficará com o lugar de Maria Manuel Leitão Marques.

(notícia em atualização)