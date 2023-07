Costa convoca Conselho de Ministros informal para sábado em Sintra

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros informal, para sábado, em Sintra, com o objetivo de fazer um balanço da atividade governativa e projetar os próximos tempos, disse à agência Lusa fonte do executivo.De acordo com a mesma fonte, no final deste Conselho de Ministros informal não está prevista a divulgação de qualquer comunicado final de conclusões da reunião, ou declarações à comunicação social.Tal como no ano passado, esta reunião informal, além de um balanço, destina-se a fazer uma reflexão sobre estratégia, prioridades e linhas de ação do executivo após as férias de verão.Em 2022, esta reunião informal do Governo convocada por António Costa aconteceu em 23 de julho, na Base Naval do Alfeite, em Almada, mas, ao contrário deste ano, realizou-se já depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República.No final desse Conselho de Ministros informal, no Alfeite, não houve declarações à comunicação social e apenas António Costa publicou uma curta mensagem nas redes sociais em que dizia que essa reunião tinha sido "extremamente útil e produtiva"."Tivemos uma intensa jornada. A reunião informal de ministros, que decorreu na Base Naval do Alfeite, foi extremamente útil e produtiva", escreveu o primeiro-ministro nas suas contas nas redes sociais Twitter e Instagram.António Costa acrescentou, ainda, que aquele "dia de reflexão e de análise política e prospetiva para os próximos meses" tinha sido "muito enriquecedor".