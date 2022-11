Costa faz mini-remodelação e segura Costa Silva

António Costa resolveu, de uma penada, dois problemas que tinha no Governo. Promoveu o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e fez uma mini-remodelação no Ministério da Economia, afastando dois secretários de Estado, o da Economia e do Turismo, que estavam de candeias às avessas com o ministro António Costa Silva.





...