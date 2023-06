Costa justifica ida à Hungria onde viu final da Liga Europa ao lado de Orbán

O primeiro-ministro justificou esta segunda-feira a escala para ver o jogo da Final da Liga Europa, na Hungria, ao lado de Viktor Orbán, com um convite do presidente da UEFA.





A viagem no avião Falcon 50 da Força Aérea tem merecido críticas à esquerda e à direita até porque não constava da agenda oficial do primeiro-ministro, facto que não é referido no comunicado agora divulgado.





Na sequência dos pedidos de esclarecimento, o gabinete do primeiro-ministro começa por referir que a 31 de maio António Costa viajou para a Moldova para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia da manhã seguinte.





"Tendo concluído atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal, e situando-se Budapeste na rota para Chisinau, o Primeiro-Ministro teve oportunidade de fazer uma escala nessa cidade, correspondendo ao convite que lhe tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa", lê-se no comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

Quanto ao facto de António Costa se ter sentado ao lado de Viktor Órban, o gabinete do primeiro-ministro diz que a decisão decorreu do "tratamento protocolar adequado".

"O primeiro-ministro mereceu, por parte da UEFA, o tratamento protocolar adequado tendo sido sentado ao lado do seu homólogo húngaro, com quem mantém naturalmente relações de trabalho", conclui o comunicado.





A "escala" do primeiro-ministro em Budapeste, com recursos do Estado, noticiada pelo Observador, foi criticada pelo eurodeputado do PSD Paulo Rangel, pela Iniciativa Liberal, pelo Chega ou pelo Bloco de Esquerda.

Já o Presidente da República desvalorizou a escala de António Costa para "dar um abraço a José Mourinho" – paragem essa que Marcelo Rebelo de Sousa já conhecia.



"Acho que decidiu à última hora. Veio a uma audiência e saiu diretamente para a Moldova. Tenho impressão que lhe deve ter ocorrido que calhava no caminho, era preciso fazer uma escala técnica e aproveitou para ver o futebol", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



Notícia atualizada às 13:08 com mais informação