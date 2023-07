Maioria acha que Marcelo deve dissolver parlamento se Costa aceitar cargo europeu

A esmagadora maioria dos portugueses defende que, caso António Costa assuma algum cargo na Europa, Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver o Parlamento e convocar novas eleições em vez de convidar os socialistas a nomear um novo primeiro-ministro. 20,7% pensa que um convite ao Partido Socialista para designar um novo chefe de Governo seria uma melhor solução para o país.





Entre os inquiridos da sondagem da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, 54,6% acreditam que António Costa prefere assumir um cargo europeu do que ser o primeiro-ministro português. Apenas 26,8% consideram que o chefe de Governo prefere manter-se no posto. Uma ideia que António Costa já confirmou.





Apesar de ser recorrentemente apontado como hipótese para liderar uma pasta na Europa, o primeiro-ministro já pôs de lado essa possibilidade. Em junho, ao Público, Costa esclareceu que não estará disponível para cargos europeus, afirmando que nunca "poria em causa a estabilidade" que diz ter conquistado.





"Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?", afirmou, na altura.



Perto de metade considera que Costa devia aceitar cargo na Europa





Sobre se o socialista deve ou não aceitar o cargo, os portugueses dividem-se. Dos 623 inquiridos no período entre 03 a 06 de julho, quase 45% acha que o líder do Governo deve dizer que sim ao convite. No sentido oposto, 36,1% pensam que deve rejeitar. Duas em cada dez pessoas não têm uma resposta para a questão.





A relevância para o país desta hipotética mudança de ares do primeiro-ministro é também uma questão que divide os inquiridos. Para 44,5% dos portugueses, uma nova missão no plano europeu para António Costa seria importante para Portugal. 39,5% não veem esta mudança como um assunto com relevância para a posição do país.