Primeiro-ministro não aceita demissão de Galamba

O primeiro-ministro, António Costa, recusou nesta terça-feira aceitar o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, considerando que "não é imputável qualquer falha" pessoal a João Galamba.

Numa comunicação ao país nesta terça-feira, 2 de maio, o chefe de Governo disse que a experiência de trabalho com João Galamba "não permite aceitar a sua demissão" e que isso implicaria "violar a sua consciência".



"Entendo que não lhe é imputável pessoalmente qualquer falha e que este lamentável incidente, que é a todos os títulos deplorável, é imputável única e exclusivamente a quem, tendo sido demitido, agiu violentamente contra outras pessoas, procurou roubar um computador do Estado com informação classificada", afirmou o primeiro-ministro.



Além disso, entre as dúvidas que pendem sobre o ministro das Infraestruturas, está a possível ocultação de informação à comissão parlamentar de inquérito da TAP.



"Não tenho nenhum indício que procurou ocultar" informações, assegurou António Costa, frisando que "foi o ministro quem disponibilizou essa informação à comissão de inquérito".





O primeiro-ministro disse ainda que não se sentiu pressionado pelas notícias que davam conta de que o Presidente da República queria, após este caso, uma remodelação do Governo.

aceitar o pedido de demissão, como defende a generalidade dos agentes políticos. Lamento desiludir os que vou desiludir mas dou primazia à minha consciência", disse António Costa.O primeiro-ministro disse ainda que não se sentiu pressionado pelas notícias que davam conta de que o Presidente da República queria, após este caso, uma remodelação do Governo.



"Ouço o que o Presidente da República diz, quer em público, quer em privado", começou por responder António Costa. No entanto, não disse qual foi a reação de Marcelo Rebelo de Sousa à sua decisão.



Mas sobre a possibilidade de queda do Governo, o primeiro-ministro recusou especular sobre cenários de dissolução do Parlamento. "Esse é um poder exclusivo do Presidente e o Governo cá está para respeitar qualquer decisão do Presidente", disse.



"Da mesma forma que propor a nomeação e exoneração de membros do Governo é competência do primeiro-ministro", acrescentou.





Além disso, o primeiro-ministro disse que o Ministério das Infraestruturas "não cometeu qualquer infração" ao chamar o SIS perante o alegado risco de roubo do computador com informação classificada. Os serviços de informação "agiram no âmbito do que entendem as duas competências próprias", considerando que não agiram à margem da lei.(Notícia atualizada)