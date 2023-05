Galamba soube que ficou no Governo após ouvir Costa pela televisão

João Galamba só teve a certeza de que iria manter-se como ministro das Infraestruturas após ouvir o primeiro-ministro, António Costa, garantir isso mesmo numa declaração transmitida em direto pela televisão.De acordo com o Observador (acesso pago), António Costa não teria indicado ao ministro o que pretendia fazer, pelo que só com a declaração ao país é que ficou claro que o seu pedido de demissão tinha sido recusado.Com esta decisão, anunciada menos de uma hora depois de João Galamba ter revelado através de um comunicado que se tinha demitido, o primeiro-ministro veio abrir uma guerra com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que exigia mexidas mais extensas no elenco governativo, algo que fez questão de o frisar, numa nota curta mas significativa.