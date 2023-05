Marcelo discorda de decisão de Costa de segurar Galamba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República indicou esta terça-feira discordar da decisão de António Costa de manter em funções o ministro das Infraestruturas apesar de este ter apresentado o pedido de demissão.



Numa nota oficial da Presidência, o chefe de Estado sublinha que "o Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos".





Marcelo assinala que também diverge de Costa na perceção dos factos resultantes "por parte dos portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem"."O Ministro das Infraestruturas apresentou hoje o seu pedido de demissão, invocando razões de peso relacionadas com a percepção dos cidadãos quanto às instituições políticas.

O Primeiro-Ministro, a quem compete submeter esse pedido ao Presidente da República, entendeu não o fazer, por uma questão de consciência, apesar da situação que considerou deplorável.

O Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à percepção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem".