Costa troca cinco secretários de Estado e promove um. Posse já amanhã

O Governo contará a partir desta quinta-feira, 17 de setembro, com cinco novas caras. Em nota enviada às redações, o gabinete do primeiro-ministro revela que foram propostas ao Presidente da República as nomeações de cinco novos secretários de Estado e a promoção de António Sales a secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Entretanto, a Presidência da República emitiu uma nota dando conta de que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta apresentada por António Costa.Esta mini-remodelação vê sair do Executivo liderado por António Costa alguns nomes de peso, incluindo Jamila Madeira, até agora secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Susana Amador, que abandona o Ministério da Educação, José Apolinário, que deixa as Pescas, e Alberto Souto de Miranda, que era secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.António Lacerda Sales, até agora secretário de Estado da Saúde, ocupa o cargo de Jamila Madeira, entrando Diogo Serras Lopes, antigo assessor para as questões económicas no gabinete de António Costa, para secretário de Estado da Saúde.Na Educação, Susana Amador é substituída por Inês Ramires Ferreira, antiga chefe de gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.Hugo Mendes sobe de chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos para secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, ocupando a vaga de Souto de Miranda. Ainda no mesmo ministério, Marina Gonçalves substitui Ana Pinho como secretária de Estado da Habitação.Já Teresa Coelho rende José Apolinário como secretária de Estado das Pescas