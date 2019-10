Cristas deixa liderança com CDS em risco de voltar a ser "partido do táxi"

Assunção Cristas anunciou a saída da liderança do CDS. Numa breve declaração em reação às projeções à boca das urnas, que apontam para um mau resultado dos centristas, que poderá mesmo registar o pior "score" em legislativas, a ainda presidente do CDS disse que vai pedir ao Conselho Nacional do partido que convoque um congresso extraordinário, no qual, adiantou, não se recandidatará.





"Não me recandidato", anunciou ainda confirmando que a presidência do CDS não passará seguramente por ela própria.



A líder cessante do partido, que não esclareceu qual o seu futuro político, em concreto se se manterá, ou não, como deputada durante a próxima legislatura, aproveitou a breve declaração para desejar "sucesso" ao primeiro-ministro na condução dos destinos do país.



De acordo com as projeções, o CDS arrisca perder cerca de um terço do atual grupo parlamentar, que é composto por 18 deputados, obter um resultado abaixo do desaire já registado nas europeias (6,19%) e ficar-se mesmo pelo pior resultado de sempre em legislativas.



Em declarações à RTP, o eurodeputado Nuno Melo, visto como um dos potenciais candidatos à sucessão de Cristas, rejeitou fazer qualquer declaração que possa configura "especulação a propósito dessa sucessão", preferindo destacar a "dignidade" com que a ainda presidente do CDS "tomou esta atitude" de sair pelo próprio pé na sequência do segundo desaire eleitoral consecutivo.

Cristas começou por assumir o resultado e sublinhar ter dado o seu "melhor" nos cerca de quatro anos que passou à frente dos destinos do CDS para depois revelar que vai requerer a marcação de um congresso antecipado para eleger uma nova liderança para o partido.