Da alta velocidade às baixas médicas. O que o Governo aprovou mesmo antes de entrar em gestão

O Governo liderado por António Costa realizou esta quinta-feira o último Conselho de Ministros antes de entrar em gestão, após ser formalizada a demissão do Executivo pelo Presidente da República. Foram mais de duas dezenas de matérias aprovadas, incluindo temas como a alta velocidade ferroviária, as obras no aeroporto de Lisboa e mudanças nas baixas médicas.

