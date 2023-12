Governo nomeou presidentes da Anacom e da ANAC antes de entrar em gestão

Ana Vieira da Mata, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, no final do último Conselho de Ministros do Governo antes de entrar em gestão."Foram hoje nomeadas", respondeu a ministra Mariana Vieira da Silva depois de questionada pelos jornalistas. "Chegaram há pouco os pareceres da Assembleia da República", que eram necessários para avançar com a nomeação das duas personalidades escolhidas

As audições foram realizadas pelos deputados e, "portanto, foi nomeada a professora Sandra Maximianop para Presidente do Conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações e Ana Cristina Vieira da Mata para o cargo de presidente do Conselho de administração da Autoridade Nacional para Aviação Civil", anuncou a ministra da Presidência. Negócios noticiou , a entrada em funções de Maximiano e Vieira da Mata arriscavam ficar pelo caminho, uma vez que a lei-quadro das entidades reguladoras dita que a designação ou proposta de designação de membros do conselho de administração "não pode ocorrer entre a convocação de eleições para a Assembleia da República ou a demissão do Governo e a investidura parlamentar do Governo recém-designado".O processo foi acelerado depois da demissão do primeiro-ministro com Ana Vieira da Mata e Sandra Maximiano a serem ouvidas no dia 30 de novembro na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, um dis depois de aprovado o Orçamento do Estado para 2024.(Notícia atualizada às 15:50 com mais informação)