De governos impossíveis a “mata-borrão” das crises. Costa sai ao fim de oito anos

Conseguiu uma maioria absoluta inesperada. Teve a legislatura marcada por vários casos e polémicas e somou 13 demissões. Sempre garantiu que ia ficar até ao fim do mandato, mas não resistiu a um processo de investigação sobre as concessões de exploração do lítio e dos projetos do hidrogénio verde. Diz que fecha uma “etapa da vida”. Estará a Europa ao virar da esquina?



Lusa Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 17:19







Ao fim de 2.904 dias, António Costa não resistiu à maior das crises no seu gabinete. O braço direito foi detido, um dos melhores amigos também e um ministro foi constituído arguido. Desta vez, o mata-borrão das crises não conseguiu apagar o resto de uma investigação que já vinha detrás e teve agora o grande final.



