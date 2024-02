Debates: a vez dos partidos sem assento parlamentar

Arrancaram na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, os 30 debates eleitorais de antecipação das eleições. Uma jornada que termina no dia 23 de fevereiro, na RTP 1 e RTP 3, com um debate entre todas as forças políticas representadas na Assembleia da República atualmente.



Todos vão debater entre si. Este debates são preparatórios do início da campanha eleitoral que está agendado para o dia 25 de fevereiro, dois dias depois do último encontro dos partidos em televisão nacional. Todos os debates terão uma duração entre os 25 e os 30 minutos, à exceção do debate entre os líderes dos dois maiores partidos - Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro vão debater ao longo de 75 minutos.





Acordos à direita, à esquerda, o apelo ao voto útil, o desempate entre os partidos do centro e o momento das escolhas para os eleitores mais indecisos. Muito vai estar em cima da mesa ao longo desta dezena de debates que se prolongam até ao dia 23 de fevereiro.



Calendário dos debates que ainda vão decorrer: