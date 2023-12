Demissão, dissolução, eleições. E, até lá, como fica o país?

Aprovado pelo Parlamento o Orçamento do Estado para 2024, está por dias o decreto do Presidente da República em que este aceita oficialmente a demissão de António Costa e, por arrastamento, de todo o Governo. Já se sabe que o país vai de novo a votos e que o próximo passo será a dissolução do Parlamento, que abrirá caminho à realização de eleições legislativas antecipadas, a 10 de março do próximo ano. E, até lá, como fica o país? E o Governo e o Parlamento? O Negócios explica.

