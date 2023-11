Leia Também Marcelo quer orçamento aprovado antes da demissão do Governo

O Presidente da República confirmou esta quinta-feira que vai adiar a "exoneração" do primeiro-ministro, António Costa, permitindo que o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) seja aprovado.Num discurso ao país, o Presidente deu a garantia da "indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento do Estado para 2024, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual primeiro-ministro em inícios de dezembro".Significa esta decisão que o OE2024 continuará a ser trabalhado na especialidade e que tem condições para entrar em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, o que afasta o cenário de gestão do país em duodécimos.Assim, o alívio no IRS (por via da atualização dos escalões e descida de taxas), o IRS Jovem, o alargamento e simplificação do benefício e IRC ou a isenção de IRS e IMI para rendas antigas, entre muitas outras medidas, poderão avançar no prazo previsto.Esta quinta-feira o Governo aprovou a subida do salário mínimo e os aumentos na Função Pública, concretizados em diplomas autónomos.Significa também esta decisão que o Executivo, que se cairia devido ao pedido de demissão do primeiro-ministro, não entra imediatamente em gestão, o que significa que não fica imediatamente diminuído nos seus poderes e limitado a atos considerados essenciais.Esta opção, que já se antecipava, tem sido criticada por constitucionalistas como Paulo Otero ou Maria d'Oliveira Martins, que consideraram em declarações ao Negócios que o adiamento da formalização da decisão por várias semanas pode configurar "fraude à constituição". Em declarações ao Público, esta sexta-feira, Jorge Reis Novais usou a mesma expressão.Na decisão do Presidente terão pesado razões de estabilidade, de expectativas, e de execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)."A aprovação do orçamento permitirá ir ao encontro das expectativas de muitos portugueses e acompanhar a execução do PRR que não pára, nem pode parar, com a passagem do Governo a Governo de gestão ou, mais tarde, com a dissolução da Assembleia da República".A expressão "exoneração" utilizada pelo Presidente da República, não significa, logo, a saída de António Costa. Para já, o Governo manter-se-á em plenas funções, no início de dezembro entra em gestão, e só quando tomar posse um novo chefe de Governo António Costa será oficialmente exonerado pelo Presidente, confirmou o Negócios junto de fonte oficial da Presidência.Notícia atualizada pelas 21:43 com mais informações