O Conselho Nacional do PSD foi convocado para as 17:00 de quinta-feira. Os deputados do partido estão a pedir a alteração da hora, uma vez que às 17:00 ainda decorre o plenário na Assembleia da República. "Nem quero acreditar que tenha como propósito que os deputados do PSD não participem", diz um deputado, citado pela Sábado.

A direção do PSD marcou o Conselho Nacional para as 17:00 esta quinta-feira, no Porto. Após a convocatória, foi enviado ao líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, um email a solicitar a alteração da hora da reunião do conselho nacional.O deputado Ulisses Pereira, autor do email, pede "a alteração da hora" do Conselho Nacional para que "os deputados possam cumprir" o seu dever parlamentar e conseguir ir à reunião do partido, avança a revista Sábado Rui Rio convocou o Conselho Nacional em resposta ao desafio lançado por Luís Montenegro, que queria que fossem agendadas eleições diretas. O líder do PSD rejeitou este cenário, mas convocou um Conselho Nacional, onde será votada uma moção de confiança.