Montenegro: "Está a ser trilhado um caminho que vai levar o PSD ao desastre eleitoral"

Candidato à liderança do PSD marcou presença no CM Jornal das 19h45.

Luís Montenegro, que na passada sexta-feira desafiou o líder do PSD a ir a eleições e disputar diretas, chegou a deputado aos 29 anos e foi, durante os anos da 'troika', o rosto do Governo de Passos Coelho no parlamento.



Em entrevista à CMTV, Montenegro afirmou que "está a ser trilhado um caminho que vai levar o PSD ao desastre eleitoral" e negou ter sede de poder como tem sido acusado.



Sobre a sua posição, o deputado referiu que "disse em voz alta o que quase todos dizem em voz baixa no PSD" e que não vai adjetivar a sua conduta pois foi uma decisão muito ponderada.