Direita aponta baterias a Leão e projeto do ISCTE

O financiamento pelo Orçamento do Estado do projeto do Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias (CVTT) do ISCTE, instituição que conta agora com o ex-ministro das Finanças João Leão como vice-reitor, motivou os partidos de direita com assento parlamentar – PSD, Iniciativa Liberal e Chega – a pedirem esta quarta-feira a audição de Leão, bem como do atual titular das Finanças, Fernando Medina, do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor e da reitora do ISCTE e antiga ministra socialista Maria de Lurdes Rodrigues.





Medina assegurou, durante o debate parlamentar do Programa de Estabilidade, que “serão prestados os esclarecimentos todos” sobre a questão do financiamento do ISCTE. O ministro acrescentou que “secundava” as declarações do seu antecessor.





Horas antes, João Leão tinha assegurado, em comunicado, que “em relação às universidades, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) apenas submeteu um único projeto, o do ISCTE, para financiamento no âmbito desta dotação”.





Em causa está uma notícia avançada pelo Público, que, citando o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, dá conta de que o MCTES instruiu mais do que um projeto para financiamento.





Segundo o Público, apenas a candidatura do ISCTE foi aprovada para financiamento pelo Ministério das Finanças, então liderado por João Leão.





João Leão insistiu que, “enquanto ministro das Finanças” não teve “qualquer intervenção nesta decisão de financiamento”.