Duarte Cordeiro considera ideia de "acordo secreto" com PSD em 2017 "falsa e caluniosa"

"Em 2017, o PS não celebrou nenhum entendimento com o seu adversário, como aliás celebrou acordos coligatórios com outros partidos e com movimentos de cidadãos", sublinhou.

"Falsas", "caluniosas" e sem "qualquer adesão à realidade". Foi desta forma que Duarte Cordeiro reagiu esta quarta-feira às "considerações" apresentadas numa reportagem da TVI em que era noticiado que PS e PSD tinham um "acordo secreto" em Lisboa em 2017 e trocavam favores entre os seus militantes.O ministro do Ambiente era então vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, presidida por Fernando Medina.Já ontem, quer Duarte Cordeiro quer o ministro das Finanças tinham repudiado as informações de um acordo político, que passaria pela apresentação de candidatos "mais fracos" nas juntas de freguesia que eram lideradas pelo partido rival bem como alegadas situações de corrupção, prevaricação e abuso de poder.A TVI indicava que os dois ministros são suspeitos de vários crimes, que, no caso de Duarte Cordeiro incluiriam influências em projetos urbanísticos, em particular a Torre de Picoas.